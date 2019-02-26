"Барселона" планирует продлить контракт со звездным игроком

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"Барселона" планирует продлить контракт со звездным игроком

Защитник "Барселоны" Жорди Альба скорее всего, продлит контракт с каталонским клубом. Об этом сообщает Marca. 

Соглашение заканчивается летом 2020 года.

На данный момент, руководство клуба ведет переговоры с 29-летним испанцем. Новый контракт будет рассчитан на 5 лет.

Испанец перешел в "Барселону" в 2012 году. Вместе с командой он четырежды становился чемпионом Испании и однажды  выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2014/15.

В нынешнем сезоне Альба участвовал в 35 матчах, отметившись 2 голами и 10 ассистами. "Барселона" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Примеры, имея в активе 57 баллов.

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