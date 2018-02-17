"Барселона" планирует провести переговоры по защитнику "Челси"

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"Барселона" планирует провести переговоры по защитнику "Челси"Каталонская "Барселона" планирует провести переговоры по защитнику лондонского "Челси" Маркосу Алонсо, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что руководство "сине-гранатовых" намерено воспользоваться вторничным визитом на "Стэмфорд Бридж", чтобы обсудить возможность трансфера 27-летнего бека "аристократов" уже следующим летом.

В нынешнем сезоне Алонсо забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 34 матчах за "Челси".

Напомним, Вальверде уже назвал состав "Барселоны" на матч против "Эйбара". | soccernews.ru

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