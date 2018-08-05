"Барселона" планирует расстаться с двумя хавбеками

Каталонская "Барселона" планирует расстаться этим летом с двумя своими полузащитниками, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, в связи с переводом в середину поля Серхио Роберто, в прошлом сезоне выступавшего на правом краю обороны, и покупкой Артура и Артуро Видаля "сине-гранатовые" планируют подыскать новые клубы для двух своих травмированных игроков - Андре Гомеша и Карлеса Аленьи. Первого клуб намерен продать, а второго - отдать в аренду.

Напомним, Гаттузо восхвалил игру хавбека "Барселоны". | soccernews.ru