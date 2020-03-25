"Барселона" планирует расстаться с Гризманном, Умтити, Ракитичем и еще 5 игроками

"Барселона" рассматривает вариант того, чтобы расстаться с рядом футболистов в летнее трансферное окно, передает Sport.es.

По данным источника, сине-гранатовые намерены усилить состав и приобрести пять новых футболистов. Однако из-за пандемии коронавируса финансовые возможности "Барселоны" снизятся, поэтому клуб готов продать следующих футболистов: Ивана Ракитича, Артуро Видаля, Самюэля Умтити, Мартина Брэйтуэйта, Филиппе Коутинью, Хуниора Фирпо, Антуана Гризманна и Нету.

"Барселона" после 29 туров Примеры занимает 1 место в турнирной таблице.

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