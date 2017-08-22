"Барселона" планирует сделать новое предложение по Коутиньо

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"Барселона" планирует сделать новое предложение по КоутиньоКаталонская "Барселона" планирует сделать уже четвертое предложение по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует El Mundo Deportivo, очередной раунд переговоров по трансферу 25-летнего хавбека между "красными" и "сине-гранатовыми" должен состояться в ближайший четверг в Монако после жеребьевки группового раунда Лиги Чемпионов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что "Барселона" прекратила попытки подписать Коутиньо. | soccernews.ru

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