"Барселона" планирует сделать третье предложение по Ди Марии

Теги псжбарселонаанхель ди мария

"Барселона" планирует сделать третье предложение по Ди МарииКаталонская "Барселона" планирует предпринять новую попытку подписать вингера французского ПСЖ Анхеля Ди Марию.

Как информирует El Mundo Deportivo, парижане уже отклонили 25-ти и 30-миллионные предложения "сине-гранатовых" по аргентинцу. Однако вице-чемпион Испании не планирует отступать от своего намерения подписать 29-летнего футболиста, готовя новое предложение по нему.

Напомним, ПСЖ предложил приобрести Ди Марию английскому клубу. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов