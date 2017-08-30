"Барселона" планирует сделать третье предложение по Ди Марии

Каталонская "Барселона" планирует предпринять новую попытку подписать вингера французского ПСЖ Анхеля Ди Марию.

Как информирует El Mundo Deportivo, парижане уже отклонили 25-ти и 30-миллионные предложения "сине-гранатовых" по аргентинцу. Однако вице-чемпион Испании не планирует отступать от своего намерения подписать 29-летнего футболиста, готовя новое предложение по нему.

Напомним, ПСЖ предложил приобрести Ди Марию английскому клубу. | soccernews.ru