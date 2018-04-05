"Барселона" планирует сделать улучшенное предложение по Гризманну

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"Барселона" планирует сделать улучшенное предложение по ГризманнуКаталонская "Барселона" планирует сделать улучшенное предложение по форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом за 27-летнего нападающего "матрасников" "сине-гранатовые" будут готовы не только заплатить 100 миллионов евро, которые равняются сумме отступных за игрока, но и включить в сделку своего защитника Алейша Видаля. Такие действия "Барсы" объясняются ее опасениями, что француза могут перехватить конкуренты в лице мадридского "Реала", туринского "Ювентуса" и ряда английских грандов.

Напомним, "Манчестер Сити" также рассматривает вариант с приобретением Гризманна. | soccernews.ru

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