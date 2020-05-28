"Барселона" планирует сокращения в скаутском отделе
"Барселона" продолжает искать пути выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Как сообщает ESPN, руководство каталонцев собирается сократить сотрудников в скаутском отделе. На данный момент в отделе насчитывается около 40 сотрудников и половина из них лишатся работы.
Отмечается, что у многих работников в конце июня истекают соглашения и они не будут продлены.
Известно, что у некоторых сотрудников, которые покинут клуб, зарплата составляет 600 евро в месяц, при том, что у них неполный рабочий день.
Читайте также: "Мыльная опера по-барселонски": "блаугранас" выставили на трансфер семерых игроков, приглашение новых футболистов под большой угрозой. | http://soccernews.ru
главное
-
АПЛ объявил дату возобновления сезона
-
Роспотребнадзор согласовал регламент возобновления РПЛ
-
La Gazzetta dello Sport: "Наполи" готов заплатить "Зениту" за Азмуна 25 миллионов евро
-
"Реал" остался самым дорогим клубом мира, "Барселона" поднялась на третье место
-
Журналист Бальцано Прота: Роналду покинет "Ювентус" этим летом
Лента новостей
-
Тренировки "Локомотива" проходят под руководством Лоськова
-
АПЛ представила предварительный формат расписания игр
-
"Наполи" нашел альтернативу Осимхену
-
Журналист Егоров рассказал о зарплате Рами в "Сочи"
-
АПЛ объявил дату возобновления сезона
-
"Ливерпуль" может провести домашние матчи АПЛ на нейтральных стадионах
-
2
"Барселона" планирует сокращения в скаутском отделе
-
Семин высказался по поводу решения о проведении матчей РПЛ со зрителями
-
3
Марадона поделился воспоминаниями от выступлений за сборную Аргентину
-
"Ахмат" возобновил тренировки, в команде нет заразившихся коронавирусом
-
Роспотребнадзор согласовал регламент возобновления РПЛ
-
Геннадий Орлов высказался о перспективах игрока "Зенита" Азмуна
-
Тарасов рассказал о самочувствии своих одноклубников, заразившихся коронавирусом
-
В РФС считают, что клубы сами решат, как распределить 10% билетов на матчи со зрителями
-
La Gazzetta dello Sport: "Наполи" готов заплатить "Зениту" за Азмуна 25 миллионов евро
-
1
Мама Неймара снова начала отношения с 22-летним киберспортсменом
-
"Реал" остался самым дорогим клубом мира, "Барселона" поднялась на третье место
-
3
Журналист Бальцано Прота: Роналду покинет "Ювентус" этим летом
-
Президент "Урала": "Продлили контракты с игроками на 2,5 месяца. С Погребняком тоже"
-
The Telegraph: Сезон АПЛ возобновится 17 июня
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14