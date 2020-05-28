"Барселона" планирует сокращения в скаутском отделе

2 Теги барселона

"Барселона" планирует сокращения в скаутском отделе

"Барселона" продолжает искать пути выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Как сообщает ESPN, руководство каталонцев собирается сократить сотрудников в скаутском отделе. На данный момент в отделе насчитывается около 40 сотрудников и половина из них лишатся работы.

Отмечается, что у многих работников в конце июня истекают соглашения и они не будут продлены.

Известно, что у некоторых сотрудников, которые покинут клуб, зарплата составляет 600 евро в месяц, при том, что у них неполный рабочий день.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Заодно и Лео пусть "сократят" ... Хотя,при таком росте и сокращать уже некуда ... Хе-хе ...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

А выкинули бы маразматика с пломкостопием - сэкономили бы 100 млн в год!Явно большще чем 600 евро .

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