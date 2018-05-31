"Барселона" планирует усилиться защитником "Интера"

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает Sky Sports, каталонцы уже сделали запрос по трансферу словака. Однако ранее сам игрок заявлял, что не планирует менять клубную прописку.

В прошедшем сезоне на счету Шкриньяра 4 забитых гола в 40 матчах.

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