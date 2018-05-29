"Барселона" планирует ускорить работу над своим первым летним приобретением

2 Теги гремиоэрнесто вальвердеартур рамосбарселона

"Барселона" планирует ускорить работу над своим первым летним приобретениемКаталонская "Барселона" планирует ускорить работу над трансфером полузащитника бразильского "Гремио" Артура.

Так, по сведениям испанской прессы, желание подписать 21-летнего хавбека "мушкетеров", с которым "сине-гранатовые" уже достигли соглашения в этом вопросе, уже этим летом выразил главный тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде. Наставник каталонского гранда хочет, чтобы перспективный игрок прошел полные сборы с новой и командой, дабы ему потребовалось меньше времени на адаптацию.

Напомним, "Барселона" определила альтернативой Гризманну звезду АПЛ. | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

В смысле ускорить? Его уже купили - было объявлено официально.

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SAMUELL

так к Барсе он присоединится ток зимой

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