"Барселона" планирует ускорить работу над своим первым летним приобретением

Каталонская "Барселона" планирует ускорить работу над трансфером полузащитника бразильского "Гремио" Артура.

Так, по сведениям испанской прессы, желание подписать 21-летнего хавбека "мушкетеров", с которым "сине-гранатовые" уже достигли соглашения в этом вопросе, уже этим летом выразил главный тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде. Наставник каталонского гранда хочет, чтобы перспективный игрок прошел полные сборы с новой и командой, дабы ему потребовалось меньше времени на адаптацию.

Напомним, "Барселона" определила альтернативой Гризманну звезду АПЛ. | soccernews.ru