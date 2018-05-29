"Барселона" планирует ускорить работу над своим первым летним приобретением
Каталонская "Барселона" планирует ускорить работу над трансфером полузащитника бразильского "Гремио" Артура.
Так, по сведениям испанской прессы, желание подписать 21-летнего хавбека "мушкетеров", с которым "сине-гранатовые" уже достигли соглашения в этом вопросе, уже этим летом выразил главный тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде. Наставник каталонского гранда хочет, чтобы перспективный игрок прошел полные сборы с новой и командой, дабы ему потребовалось меньше времени на адаптацию.
Напомним, "Барселона" определила альтернативой Гризманну звезду АПЛ. | soccernews.ru
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