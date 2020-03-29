"Барселона" планирует устроить кадровую революцию! Испанские СМИ узнали, кого будут продавать из Каталонии после периода пандемии коронавируса

Пандемия COVID-19 заставляет европейские клубы беречь каждый цент на банковских счетах, пересматривать контракты игроков, обновлять трансферную стратегию. Правила игры меняются. Огромные финансовые потери, связанные с замораживанием всех спортивных мероприятий, заставляют затягивать пояса даже финансовых монстров вроде "Барселоны". Каталонцы одними из первых забили тревогу. Бартомеу не может слепо выполнять предыдущие контрактные обязательства перед футболистами, пока пустуют трибуны "Камп Ноу", а телевидение крутит ретро-матчи. 600 млн евро на зарплаты – уже не просто серьезная головная боль, а угроза экономического коллапса для клуба, который живет по принципу "что заработал, то и потратил".

Президент просит игроков всех секций (футбол, баскетбол, гандбол и др.) отказаться от 70% своей зарплаты на период карантина. Первая встреча не принесла желаемых результатов, многие считают жесткие меры руководства попыткой скрыть собственные косяки, ведь "Барса" несколько лет подряд балансирует на грани дозволенного. С другой стороны, Месси и компания понимают: рано или поздно придется идти на уступки. Они взяли время на консультации со своими представителями. Возможно, сокращение доходов будет происходить поэтапно – от 20%, по примеру той же "Баварии". Пока капитаны определяются перед следующим раундом переговоров, Бартомеу планирует большую распродажу. Отдел спортивного планирования во главе с президентом подготовил шоковую терапию для первой команды. Из-за огромного дефицита бюджета стоит забыть о сделках на 100 млн евро. Мечтать о трансфере Коутиньо за 160 млн евро – утопия, в нынешних условиях было бы успехом выручить половину от этой суммы, но даже столько не предлагают, в частности, представители зажиточной АПЛ. Лаутаро также должен подешеветь, надеются каталонцы, одновременно активно работая над системой бартеров. Похожая история с Неймаром – ПСЖ предложат целый ряд игроков.

"Барса" ищет усиления на четыре позиции. Идеальный вариант – пять новичков (центрбек, левый защитник, два форварда и один полузащитник). Чтобы подписать всех, нужно избавиться от лишнего балласта. Гризманн – первый, кому указали на дверь! По информации Diario SPORT, французский нападающий возглавляет список желаемых "прощаний", хотя проводит на "Камп Ноу" только дебютный сезон. Он обладает более или менее приличной статистикой (14 голов, 4 ассиста), спасал в Неаполе, но все же не оправдывает свой безумный оклад (более 20 млн евро), по мнению боссов клуба. "Маленький принц", как говорят, сильно разочаровывает Бартомеу, который лоббировал его трансфер в раздевалке. Президент не собирается повторять ошибок с Коутиньо. От француза попытаются избавиться на пике трансферной стоимости (120 млн евро по данным Transfermarkt). Качественный обмен, конечно, не исключается, особенно, в потенциальных переговорах по Лаутаро Мартинесу или Неймару. Оба – приоритетные цели.



Ракитич, Видаль, арендованный "Бетисом" Аленья – еще трое из "черного" списка. Хорват фактически подписал себе "смертный" приговор прошлым летом, отказавшись переходить в ПСЖ. После этого играл мало и нестабильно. Сейчас у него не остается аргументов, придется паковать чемоданы. Правда, Бартомеу может рассчитывать лишь на половину от того, что предлагал "Ювентус" в декабре (45 млн евро). Более того, Ракитич стремится в родную "Севилью", а те априори деньгами не разбрасываются. 20 млн – реальный максимум в случае с 32-летним балканцем. Столько же надеются получить в условиях кризисного рынка за Видаля. Только чудо спасет и Умтити! Таким чудом мог стать Кике Сетьен, который подарил французу второй шанс, но тот проваливал матч за матчем. Хронические проблемы с коленом также играют против него. "Барса" просит за чемпиона мира не менее 50 млн евро, которые могут потянуть "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".



Самой большой проблемой остается Коутиньо. Цена на бразильца снизилась до 80 млн, но европейские гранды боятся рисковать. Сезон в "Баварии" подтверждает большой спад бывшей звезды "Ливерпуля". Гораздо больше шансов у очередной аренды. Таким образом "Барса" сможет сэкономить хотя бы на высокой зарплате 27-летнего хавбека (13 млн евро). Бразильский голкипер Нето и датский новичок Брейтуэйт замыкают трансферы "на выход". Экс-форвард "Леганеса" переживает дикий сюрреализм. Пришел, чтобы подменить Суареса, но рискует больше не сыграть из-за карантина. Скорее всего, восстановление Ла Лиги существенно не скажется на его ситуации, ведь уругваец находится на завершающей стадии восстановления. Пришел, увидел, пошел, как говорится! Если испанские СМИ не пытаются раздуть ситуацию ради хайпа, нас ждет жаркое летнее (а может и осеннее, сейчас черт его разберешь) трансферное окно (если не целая дверь)!

Материал базируется на сведениях из испанских СМИ