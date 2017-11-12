"Барселона" планирует увеличить клаусулу Умтити

"Барселона" хочет продлить соглашение с защитником Самюэлем Умтити.

Как сообщает Sky Sports, каталонцы предложат игроку контракт до 2021 года, а клаусула футболиста будет увеличена до 180 миллионов евро.

Сообщается, что переговоры стартуют в следующем году.

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