"Барселона" планирует увеличить предложение по Дембеле

"Барселона" не собирается отказываться от приобретения нападающего дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонцы планируют сделать новое предложение по игроку в размере 140 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Дембеле недоволен тем, что "Боруссия" не отпускает его в "Барселону".

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