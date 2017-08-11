"Барселона" планирует увеличить предложение по Дембеле

Теги барселонаусман дембелеборуссия дортмунд

"Барселона" планирует увеличить предложение по Дембеле

"Барселона" не собирается отказываться от приобретения нападающего дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонцы планируют сделать новое предложение по игроку в размере 140 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Дембеле недоволен тем, что "Боруссия" не отпускает его в "Барселону".

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