"Барселона" планирует увеличить сумму отступных за Умтити в три раза

Каталонская "Барселона" планирует увеличить сумму отступных за своего защитника Самюэля Умтити в три раза.

Так, по сведениям sport.es, руководство "сине-гранатовых" рассчитывает продлить контракт с 23-летним беком своей команды в течение текущего - следующего сезонов. Согласно новому соглашению, клаусула за француза вырастет с 60-ти миллионов евро до 180-ти миллионов.

Напомним, "Барселона" не заинтересована в Обамеянге. | soccernews.ru