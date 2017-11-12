"Барселона" планирует увеличить сумму отступных за Умтити в три раза

Теги барселонасамюэль умтити

"Барселона" планирует увеличить сумму отступных за Умтити в три разаКаталонская "Барселона" планирует увеличить сумму отступных за своего защитника Самюэля Умтити в три раза.

Так, по сведениям sport.es, руководство "сине-гранатовых" рассчитывает продлить контракт с 23-летним беком своей команды в течение текущего - следующего сезонов. Согласно новому соглашению, клаусула за француза вырастет с 60-ти миллионов евро до 180-ти миллионов.

Напомним, "Барселона" не заинтересована в Обамеянге. | soccernews.ru

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