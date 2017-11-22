"Барселона" планирует включить в сделку по Гризманну своего хавбека

Каталонская "Барселона" рассматривает различные варианты с приобретением форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" вполне могут включить в сделку по 26-летнему нападающему "матрасников" своего полузащитника Дениса Суареса, чтобы несколько снизить сумму, которую необходимо будет заплатить за француза.

Напомним, стало известно, почему Месси не попал в стартовый состав "Барселоны" на матч против "Ювентуса". | soccernews.ru