"Барселона" планирует возобновить тренировки через месяц
Возобновление тренировочного процесса в "Барселоне" снова отложено, сообщает AS.
По сведениям издания, "сине-гранатовые" планируют вернуться к занятиям 27 апреля.
При этом в "Барсе" считают, что после возвращения к тренировкам команде потребуется ещё около двух недель для набора формы.
Напомним, что в понедельник в Испании объявили о бессрочном перерыве в футбольных соревнованиях из-за пандемии коронавируса. Паузу может прекратить только специальное распоряжение правительства.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
|33
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
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|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
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|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14