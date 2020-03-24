"Барселона" планирует возобновить тренировки через месяц

1 Теги барселонакоронавирус

"Барселона" планирует возобновить тренировки через месяц

Возобновление тренировочного процесса в "Барселоне" снова отложено, сообщает AS.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" планируют вернуться к занятиям 27 апреля.

При этом в "Барсе" считают, что после возвращения к тренировкам команде потребуется ещё около двух недель для набора формы.

Напомним, что в понедельник в Испании объявили о бессрочном перерыве в футбольных соревнованиях из-за пандемии коронавируса. Паузу может прекратить только специальное распоряжение правительства.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Неудивительно!Чипсоед и пепсимэн проллобировал отдых для себя лично,пока остальные пахают!Картон ленивый!

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