"Барселона" планирует возобновить тренировки через месяц

Возобновление тренировочного процесса в "Барселоне" снова отложено, сообщает AS.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" планируют вернуться к занятиям 27 апреля.

При этом в "Барсе" считают, что после возвращения к тренировкам команде потребуется ещё около двух недель для набора формы.

Напомним, что в понедельник в Испании объявили о бессрочном перерыве в футбольных соревнованиях из-за пандемии коронавируса. Паузу может прекратить только специальное распоряжение правительства.

Не пропустите: "Барселона" намерена продлить контракт с Лангле. | http://soccernews.ru