"Барселона" планирует выручить 135 миллионов евро с продажи пятерых игроков

Каталонская "Барселона" планирует выручить 135 миллионов евро с продажи ближайшим летом пятерых своих игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, в это межсезонье "сине-гранатовые" намерены расстаться с защитником Алейшем Видалем, полузащитниками Андре Гомешом и Рафиньей Алькантарой, вингером Жераром Деулофеу и форвардом Пако Алькасером. Первого они оценили в 15 миллионов евро, второго - в 40 миллионов, третьего - в 35 миллионов, четвертого - в 15 миллионов, а последнего - в 30 миллионов.

Напомним, "Барселона" названа лучшим клубом Европы в рейтинге "Euro Club Index". | soccernews.ru