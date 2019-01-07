"Барселона" планирует заработать на трансферах этим летом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб уже продал Паулиньо и Пако Алькасера за 42 и 21 миллион евро.

"Барселона" планирует заработать 25 миллионов евро от выкупа "Эвертоном" Андре Гомеша, а также продать голкипера Яспера Силлессена за 30 миллионов евро.

Такжеиз клуба могут уйти Денис Суарес и Рафинья Алькантара.

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