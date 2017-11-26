"Барселона" платит футболистам самую высокую зарплату в мире
Sporting Intelligence опубликовал среднюю зарплату футболистов клубов мира.
На первом месте с показателем 7,4 миллиона евро оказалась "Барселона". Также в тройку попали ПСЖ (7,3 млн) и "Реал" (6,9 млн).
Так выглядит топ-20:
1. "Барселона" - 7,4 миллиона евро
2. ПСЖ - 7,3
3. "Реал" - 6,9
4. "Манчестер Юнайтед" - 5,8
5. "Манчестер Сити" - 5,8
6. "Бавария" - 5,8
7. "Ювентус" - 5,4
8. "Челси" - 4,9
9. "Арсенал" - 4,5
10. "Атлетико" - 4,2
11. "Ливерпуль" - 4
12. "Тоттенхэм" - 3,5
13. "Милан" - 3,5
14. "Вест Хэм" - 3,2
15. "Эвертон" - 3,1
16. "Боруссия" Д - 3
17. "Интер" - 2,9
18. "Рома" - 2,9
19. "Лестер" - 2,8
20. "Валенсия" - 2,7
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|13
|37
|2
|Манчестер Юнайтед
|13
|29
|3
|Челси
|13
|26
|4
|Арсенал Лондон
|13
|25
|5
|Тоттенхэм
|13
|24
|6
|Ливерпуль
|13
|23
|7
|Бернли
|13
|22
|8
|Уотфорд
|13
|21
|9
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|16
|10
|Саутгемптон
|13
|16
|11
|Хаддерсфилд Таун
|13
|15
|12
|Лестер Сити
|13
|14
|13
|Борнмут
|13
|14
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|14
|15
|Сток Сити
|13
|13
|16
|Эвертон
|13
|12
|17
|Вест Бромвич Альбион
|13
|11
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|10
|19
|Суонси Сити
|13
|9
|20
|Кристал Пэлас
|13
|8