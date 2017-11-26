"Барселона" платит футболистам самую высокую зарплату в мире

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"Барселона" платит футболистам самую высокую зарплату в мире

Sporting Intelligence опубликовал среднюю зарплату футболистов клубов мира.

На первом месте с показателем 7,4 миллиона евро оказалась "Барселона". Также в тройку попали ПСЖ (7,3 млн) и "Реал" (6,9 млн).

Так выглядит топ-20:

1. "Барселона" - 7,4 миллиона евро
2. ПСЖ - 7,3
3. "Реал" - 6,9
4. "Манчестер Юнайтед" - 5,8
5. "Манчестер Сити" - 5,8
6. "Бавария" - 5,8
7. "Ювентус" - 5,4
8. "Челси" - 4,9
9. "Арсенал" - 4,5
10. "Атлетико" - 4,2
11. "Ливерпуль" - 4
12. "Тоттенхэм" - 3,5
13. "Милан" - 3,5
14. "Вест Хэм" - 3,2
15. "Эвертон" - 3,1
16. "Боруссия" Д - 3
17. "Интер" - 2,9
18. "Рома" - 2,9
19. "Лестер" - 2,8
20. "Валенсия" - 2,7

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Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 13 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Саутгемптон 13 16
11 Хаддерсфилд Таун 13 15
12 Лестер Сити 13 14
13 Борнмут 13 14
14 Ньюкасл Юнайтед 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 13 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 13 8
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