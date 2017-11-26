"Барселона" платит футболистам самую высокую зарплату в мире

Sporting Intelligence опубликовал среднюю зарплату футболистов клубов мира.

На первом месте с показателем 7,4 миллиона евро оказалась "Барселона". Также в тройку попали ПСЖ (7,3 млн) и "Реал" (6,9 млн).

Так выглядит топ-20:

1. "Барселона" - 7,4 миллиона евро

2. ПСЖ - 7,3

3. "Реал" - 6,9

4. "Манчестер Юнайтед" - 5,8

5. "Манчестер Сити" - 5,8

6. "Бавария" - 5,8

7. "Ювентус" - 5,4

8. "Челси" - 4,9

9. "Арсенал" - 4,5

10. "Атлетико" - 4,2

11. "Ливерпуль" - 4

12. "Тоттенхэм" - 3,5

13. "Милан" - 3,5

14. "Вест Хэм" - 3,2

15. "Эвертон" - 3,1

16. "Боруссия" Д - 3

17. "Интер" - 2,9

18. "Рома" - 2,9

19. "Лестер" - 2,8

20. "Валенсия" - 2,7

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