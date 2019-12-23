"Барселона" платит самые высокие зарплаты в мировом спорте

"Барселона" тратит на зарплаты игрокам больше всех в мировом спорте. Об этом стало известно по результатам исследования, которое провело издание Sportingintelligence.

Каталонский клуб является единственным в спорте, который в среднем платит одному футболисту более 12 миллионов долларов в год. В первую тройку вошли еще два футбольных клуба - мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". Стоит отметить, что в топ-100 рейтинга - 21 футбольный клуб.

Топ-15 рейтинга Sportingintelligence выглядит так:

1. "Барселона" (футбол, Испания) – 12 284 555 долларов

2. "Реал" (футбол, Испания) – 11 154 692

3. "Ювентус" (футбол, Италия) – 10 106 647

4. "Портленд" (баскетбол, США) – 10 039 828

5. "Голден Стэйт" (баскетбол, США) – 9 921 892

6. "Орландо" (баскетбол, США) – 9 475 757

7. "Оклахома-Сити" (баскетбол, США) – 9 432 072

8. "Денвер" (баскетбол, США) – 9 311 943

9. "Майами" (баскетбол, США) – 9 298 579

10. "Кливленд" (баскетбол, США) – 9 207 157

11. "Хьюстон" (баскетбол, США) – 9 160 612

12. ПСЖ (футбол, Франция) – 8 934 220

13. "Манчестер Сити" (футбол, Англия) – 8 734 375

14. "Лос-Анджелес Клипперс" (баскетбол, США) – 8 668 805

15. "Филадельфия" (баскетбол, США) – 8 621 800

Не пропустите: Месси сообщил руководству "Барселоны" свою позицию по возможной продаже Видаля. | http://soccernews.ru