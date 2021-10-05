"Барселона" по-прежнему надеется избавиться от Умтити

Фото: инстаграм Умтити/Автор неизвестен

"Барселона" хочет избавиться от французского защитника Самюэля Умтити уже в январе.

Как сообщает Diario Sport, сине-гранатовые надеялись, что футболист уйдет летом, однако тогда француз отклонил все предложения.

По информации источника, каталонцы намерены сэкономить как можно больше денег на игроке, который не входит в планы клуба. И в том случае, если Умтити ответит отказом на предложения покинуть команду в январе, руководство "блауграны" готово принять более решительные меры.

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