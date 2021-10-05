"Барселона" по-прежнему надеется избавиться от Умтити

1 Теги барселонасамюэль умтити

"Барселона" по-прежнему надеется избавиться от УмтитиФото: инстаграм Умтити/Автор неизвестен

"Барселона" хочет избавиться от французского защитника Самюэля Умтити уже в январе.

Как сообщает Diario Sport, сине-гранатовые надеялись, что футболист уйдет летом, однако тогда француз отклонил все предложения.

По информации источника, каталонцы намерены сэкономить как можно больше денег на игроке, который не входит в планы клуба. И в том случае, если Умтити ответит отказом на предложения покинуть команду в январе, руководство "блауграны" готово принять более решительные меры.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Умтити просто красавец!Разводит Барсу так , как даже Лео не догадался!Рук-во не может Н-И-Ч-Е-Г-О против негра!Если Лео перекрвсился бы в чёрного ... до сих пор "осваивал" бы бюджет команды!Хорошо,что Месси отправился в страну-аленью!ВЭБ!

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