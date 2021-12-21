"Барселона" по-прежнему верит в продление контракта с Дембеле

Фото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

В "Барселоне" по-прежнему продолжают верить в то, что им удастся продлить контракт с французским вингером Усманом Дембеле, сообщает Жерар Ромеро.

По информации источника, главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес хочет, чтобы игрок остался. Сам Дембеле также хочет остаться, однако его агент является единственным человеком, который сомневается и мешает сделке.

Отмечается, что если сторонам все-таки удастся прийти к соглашению, то оклад Дембеле по новому контракту будет на 6 миллионов меньше, чем по текущему договору, который истекает в конце этого сезона.

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