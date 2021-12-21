"Барселона" по-прежнему верит в продление контракта с Дембеле
Фото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен
В "Барселоне" по-прежнему продолжают верить в то, что им удастся продлить контракт с французским вингером Усманом Дембеле, сообщает Жерар Ромеро.
По информации источника, главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес хочет, чтобы игрок остался. Сам Дембеле также хочет остаться, однако его агент является единственным человеком, который сомневается и мешает сделке.
Отмечается, что если сторонам все-таки удастся прийти к соглашению, то оклад Дембеле по новому контракту будет на 6 миллионов меньше, чем по текущему договору, который истекает в конце этого сезона.
Также не пропустите: Гвардиола прокомментировал ситуацию в "Барселоне". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Валенсия" обыграла "Леванте" в эпичном валенсийском дерби
-
Черчесов помимо "Ференцвароша" может возглавить еще и сборную Венгрии
-
Хендрикса из "Спартака" могут подписать "Химки"
-
ФИФА предлагает национальный федерациям деньги за одобрение ЧМ каждые два года
-
Официально: АПЛ не будет останавливать чемпионат
Лента новостей
-
Главные новости дня: 20 декабря
-
"Барселона" по-прежнему верит в продление контракта с Дембеле
-
Гвардиола прокомментировал ситуацию в "Барселоне"
-
Черышев вспомнил соперничество Месси и Роналду в Ла Лиге
-
"Валенсия" обыграла "Леванте" в эпичном валенсийском дерби
-
Газзаев рассказал, что Дзагоев мог перейти в "Реал"
-
Черчесов помимо "Ференцвароша" может возглавить еще и сборную Венгрии
-
Хендрикса из "Спартака" могут подписать "Химки"
-
"Манчестер Сити" может продлить контракт с Силвой
-
Клубы Суперлиги продолжают работу над проектом
-
Арсен Венгер высказался об идее проводить ЧМ каждые два года
-
Аллегри высказался о "Ювентусе" в чемпионской гонке Серии А
-
Главный скаут ПСЖ станет спортивным директором "Спартака"
-
РФС против ЧМ каждые два года
-
ФИФА предлагает национальный федерациям деньги за одобрение ЧМ каждые два года
-
Официально: АПЛ не будет останавливать чемпионат
-
Хави высказался о шансах "Севильи" на чемпионство
-
Стало известно, когда Дани Алвес дебютирует за "Барселону"
-
Кокорин расстался с девушкой, от которой у него есть сын
-
Спортивный директор ПСЖ высказался о травме Рамоса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14