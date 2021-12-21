"Барселона" по-прежнему верит в продление контракта с Дембеле

Теги барселонаусман дембеле

"Барселона" по-прежнему верит в продление контракта с ДембелеФото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

В "Барселоне" по-прежнему продолжают верить в то, что им удастся продлить контракт с французским вингером Усманом Дембеле, сообщает Жерар Ромеро.

По информации источника, главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес хочет, чтобы игрок остался. Сам Дембеле также хочет остаться, однако его агент является единственным человеком, который сомневается и мешает сделке.

Отмечается, что если сторонам все-таки удастся прийти к соглашению, то оклад Дембеле по новому контракту будет на 6 миллионов меньше, чем по текущему договору, который истекает в конце этого сезона.

Также не пропустите: Гвардиола прокомментировал ситуацию в "Барселоне". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 20 декабря

Главные новости дня: 20 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов