"Барселона" по рекомендации Месси заинтересовалась игроком сборной Аргентины

Теги бока хуниорслионель мессикристиан павонбарселона

"Барселона" по рекомендации Месси заинтересовалась игроком сборной АргентиныКаталонская "Барселона" заинтересовалась вингером "Бока Хуниорс" Кристианом Павоном, информирует Le 10 Sport.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" уже вышли на контакт с аргентинским клубом, чтобы прояснить ситуацию с возможным подписанием 22-летнего игрока.

В текущем сезоне Павон забил 7 мячей и сделал 17 результативных передач в 31 матче за "Бока Хуниорс".

Напомним, обратить внимание на Павона "Барсе" порекомендовал Месси. | soccernews.ru

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