"Барселона" по рекомендации Месси заинтересовалась игроком сборной Аргентины

Каталонская "Барселона" заинтересовалась вингером "Бока Хуниорс" Кристианом Павоном, информирует Le 10 Sport.

По сведениям источника, "сине-гранатовые" уже вышли на контакт с аргентинским клубом, чтобы прояснить ситуацию с возможным подписанием 22-летнего игрока.

В текущем сезоне Павон забил 7 мячей и сделал 17 результативных передач в 31 матче за "Бока Хуниорс".

Напомним, обратить внимание на Павона "Барсе" порекомендовал Месси. | soccernews.ru