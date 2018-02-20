"Барселона" победила "Челси" только в одном из шести выездных матчей в Лиге Чемпионов

Сегодня в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" в гостях сыграет с "Челси".

Стоит отметить, что "сине-гранатовые" сумели победить "пенсионеров" только в одном из шести выездных матчей в самом престижном еврокубковом турнире. Ещё одна встреча между этими командами завершилась ничьей, а четыре - поражениями каталонцев.

В последний раз "Барселона" обыгрывала "Челси" на "Стэмфорд Бридж" в феврале 2006 года.

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