"Барселона" победила "Эльче" в гостевом матче Примеры

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Эльче" со счетом 2:0. Победу каталонскому клубу принесли голы Френки де Йонга и Рики Пуча.

Благодаря победе "Барселона", набрав 37 очков, вернулась на третье место в турнирной таблице Примеры. "Эльче" с 17 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Эльче" – "Барселона" - 0:2 (0:1)

Голы: де Йонг, 39 - 0:1, Пуч, 89 - 0:2

"Эльче": Бадия, Мохика, Верду, Барраган, Диего Гонсалес, Гути (Моренте, 74), Родригес (Нино, 82), Марконе, Хосан, Ригони (Луисми, 75), Бойе.

"Барселона": тер Штеген, Араухо, Альба, Мингеса, Умтити, Бускетс, де Йонг, Дембеле (Тринкау, 74), Педри (Пуч, 87), Брэйтуэйт, Гризманн.

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