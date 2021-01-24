"Барселона" победила "Эльче" в гостевом матче Примеры
В матче 20-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Эльче" со счетом 2:0. Победу каталонскому клубу принесли голы Френки де Йонга и Рики Пуча.
Благодаря победе "Барселона", набрав 37 очков, вернулась на третье место в турнирной таблице Примеры. "Эльче" с 17 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.
"Эльче" – "Барселона" - 0:2 (0:1)
Голы: де Йонг, 39 - 0:1, Пуч, 89 - 0:2
"Эльче": Бадия, Мохика, Верду, Барраган, Диего Гонсалес, Гути (Моренте, 74), Родригес (Нино, 82), Марконе, Хосан, Ригони (Луисми, 75), Бойе.
"Барселона": тер Штеген, Араухо, Альба, Мингеса, Умтити, Бускетс, де Йонг, Дембеле (Тринкау, 74), Педри (Пуч, 87), Брэйтуэйт, Гризманн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14