"Барселона" победила "Севилью" без обороны и добавила морщин Зидану: разбираем центральный матч 8 тура Ла Лиги

Матч начался в невысоком темпе и без особого преимущества одной из команд, но "Севилья" начала создавать моменты сразу. Уже на 3-й минуте после подачи Окампоса вдоль ворот тер Штеген немного неуклюже вынес мяч – впрочем, его успел подстраховать Тодибо, выбив "снаряд" подальше. На 11-й тер Штеген исправился за свою ошибку, спасая после мощного выстрела де Йонга точно под правую стойку метров с восьми. На 13-й же мог отличиться Фернандо, который после подачи с корнера пробил над перекладиной. Еще через пять минут де Йонг упустил второй свой момент, замкнув навес от углового флажка ударом мимо дальней штанги. "Барселона" в этот период особо не блистала. Кроме корнера на 17-й минуте, когда Пике принял мяч в центре штрафной и эффектно развернулся, не успев пробить, вспомнить и нечего. Ну, был еще выстрел Месси со штрафного метров с 25-ти, но Лео запустил мяч на трибуны. "Севилья" же не останавливалась, едва не открыв счет усилиями все того же Люка де Йонга. На 26-й минуте голландец открылся под кросс от Окампоса и с близкой дистанции ударил головой с отскоком от газона – над перекладиной! "Барселона" такого наглого расточительства не стерпела, устроив "Севильи" жестокий урок по реализации. Первым учителем стал Луис Суарес, который на 27-й минуте замкнул подачу Семеду с левого фланга ударом в падении через себя – точно в правый нижний угол, 1:0! "Севилья" не успела прийти в себя, как неожиданно прилетел второй гол – это Артуро Видаль подправил прострельную передачу Артура мимо Вацлика под левую стойку. Через две минуты после этого третий мяч выстрелом со штрафного мог забить Месси (выше ворот), но в следующей же атаке это сделал Дембеле: Усман ворвался на левый край штрафной, качнул защитника и пробил в дальний угол – 3:0!

После этого "Барселона" снова перешла на эконом-режим, а "Севилья" пришла в себя аж на последних минутах тайма. В частности, на 41-й неплохой удар с линии штрафной удался Окампосу, но мяч пролетел мимо левую часть каркаса ворот. Играть хотя бы один гол андалусийцев до перерыва так и не удалось, но и "блаугранас" вперед не шли. Старт второго тайма получился очень интересным. "Севилья" сделала попытку вернуться в игру и едва не отыграли один гол на 49-й минуте, когда Артур потерял мяч прямо перед собственным штрафной. В отборе принял участие де Йонг, который сразу выскочил один на один с тер Штеген и мощно пробил в левый нижний угол – штанга спасла "Барселону"! На 53-й же немецкий голкипер справился с непростым ударом Регилона метров с 17-ти, мяч шел по уходящей траектории, но Марк-Андре поймал его. "Барса" ответила проходом Месси с центра поля в штрафную с обыгрышем трех андалуйсийеив и выстрелом из-под четвертого – теперь уже спасал Вацлик. После этого еще и Пике замкнул подачу с углового, но получилось слишком высоко.

На 60-х минутах команды взяли паузу на замены и перестройки. На поле появились Ракитич, Бускетс и Чичарито, а единственным опасным моментом в этот период стало врывание Дембеле на правый край штрафной на 68-й минуте – Усман классно обыгрался с Видалем, но из выгодной позиции пробил куда-то на трибуны. "Севилья" огрызнулась прострелом, который уже из-под ног нападающего выбил тер Штеген, а также несколькими подходами к воротам – вот, в принципе, и все. "Барселона" в конце поединка откровенно отдала инициативу сопернику, но андалусийцам никак не удавалось вскрыть оборону "блаугранас". Хозяева при этом постоянно контратаковали – и один из контрвыпадов на 77-й минуте завершился фолом против Месси в метрах 23-х от ворот. Лео взялся выполнять штрафной удар, отправив его точно в девятку – 4:0! На 84-й Ракитич мог и пятый забить в ворота своей бывшей команды, попробовав перебросить Вацлика с дистанции, но получилось неточно. Завершение матча у каталонцев получилось немного нервным. На 87-й минуте хозяев постигло сразу две неудачи: сначала Суарес вышел один на один с Вацликом, но не смог переиграть его в ближнем бою, а затем дебютант Араухо получил удаление за фол последней надежды против Чичарито – он придержал мексиканца за футболку. Парень, который провел на поле всего 14 минут, пошел в раздевалку, а вслед за ним отправился Дембеле – Усман что-то сказал Матео Лаосу и получил прямую красную. Впрочем, на финальный результат эта неприятность не повлияло. "Барселона" разгромила "Севилью" и набрала 16 очков, за тур до Эль Классико поднявшись на вторую позицию в турнирной таблице. До "Реала" каталонцам остается всего два зачетных балла. "Севилья", оставшись с 13 пунктами в активе, держится на шестой строчке.

Все здорово, но это только на табло!

Игра "сине-гранатовых", несмотря на победу с крупным счетом над сильным коллективом, оставила довольно противоречивое впечатление. Начав матч в вялом темпе, без моментов и при огромном свободе действий для игроков "Севильи", каталонцы забили три гола в первых четырех голевых моментах – и все это за какие-то 8 минут. После такого матч можно было закрывать, ведь любые дальнейшие действия "рохибланкос" не выдерживали бы критики. Какой смысл говорить о хорошей игре, когда тебя разгромили за 8 минут четырьмя ударами? После этого хозяева остановились, до конца матча создав не более трех-четырех голевых атак. Этого мало для клуба ранга "Барселоны", но подобный сценарий прекрасно продемонстрировал разницу между просто сильной и топовой командой. Андалусийцы организовали моментов на три гола, не реализовав ни один, а каталонцы наиграли на два с половиной – и забили четыре. Похожий поединок был и с "Интером", когда миланцы потеряли кучу явных шансов сделать счет 0: 2 еще до перерыва, а Суарес забил шедевр едва не первым касанием во втором. "Барселона" вернула ощущение класса, уверенно выигрывая топ-матчи даже при далеко не самом лучшем футболе. Это очень плохой сигнал для "Реала", который на ровном месте пропускает по два гола от карликов и не побеждает прямых конкурентов – "Севилья" была исключением, но и там более справедливой была ничья. Словом, Вальверде успел реанимировать атакующую игру до ключевого поединка осени.

То же самое можно сказать об обороне. Если бы Люк де Йонг был топ-футболистом, то со счетом 3:0 вела бы "Севилья" – причем уже до 26-й минуты. Но после забитого гола "рохи-бланкос" попили достаточно крови у соперника, который еще и сам помогал создавать моменты. Чего только стоит отбор мяча у Артура на 49-й минуте и последующий выход де Йонга один на один – Карим Бензема такой реализовал бы с закрытыми глазами. Вообще, если гости "Камп Ноу" набивают xG 3,04, то нужно ставить очень серьезные вопросы защитникам. Последний раз xG более 3,0 в Ла Лиге в матче против "Барселоны" набивал "Леванте" – это произошло полтора года назад в легендарной перестрелке в предпоследнем туре сезона 2017/18 (5:4). Если заменить привозных защитников никак, то нужно хотя бы заставить действовать их дисциплинированно. Можно еще принимать ошибки молодых Тодибо и Араухо, но когда Семеду решает выйти из-под прессинга на фланге индивидуальным проходом, обыграв всю команду – это скамейка запасных. Именно так действовал Нельсон на 41-й минуте, прогнозируемо потеряв мяч; Регилон сразу отправил диагональ, а Окампос пробил с линии штрафной мимо дальнего угла. А если там будет Бэйл или Салах? Как показал последний тур, Модричу для попадания в девятку нужен один пас и 25 метров до ворот. С нынешней игрой обороны "блаугранас" Лука получит миллион таких передач.

Суарес и Месси сделали этот матч

Луис Суарес во втором матче подряд отличился шеведральним голом, а в целом в его активе четыре забитых мяча в последних трех поединках. После неубедительного старта, когда уругвайца начали "шманать" за привилегированный статус, поздний выход на тренировку и пассивность на поле, эти голы стали особенно важными. Луис доказал, почему он имеет право на все свои вольности. Особенно эффектно точный выстрел Суареса в падении выглядел на фоне очередного потерянного момента Люка де Йонга, который произошел за минуту до открытия счета. Луис наглядно продемонстрировал, чем отличается топовый форвард от просто хорошего нападающего – последний может позволить себе ошибиться трижды подряд, а настоящая звезда забивает удар через себя в падении первым ударом. Месси традиционно признали лучшим футболистом встречи. На Whoscored у Лионеля стоят максимальные 10 баллов, а на SofaScore аргентинец с оценкой 9,1 опережает ближайшего преследователя на полтора пункта. Оно и неудивительно: у капитана "Барселоны" 10 обыгрышей один-в-один (из 11-ти попыток), 12 выигранных единоборств из 15 (в частности - одно верховое), 2 передачи под удар, 3 выстрела в створ (с 6-ти в целом) и шедевральный гол со штрафного, который Лео сам и заработал. Невероятно, но это взятие ворот стало первым для Лео в новом сезоне! Впрочем, оно все равно вошло в историю в качестве 100-го гола Лионеля дальним ударом – 43 из них прошли со штрафных. Пришло время открывать клуб имени Месси для тех, кто преодолел эту отметку.