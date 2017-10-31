"Барселона" победила в 16 из последних 19 матчей группового этапа Лиги Чемпионов

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"Барселона" победила в 16 из последних 19 матчей группового этапа Лиги Чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Барселона" на выезде сыграет с "Олимпиакосом".

Стоит отметить, что каталонский клуб выиграл 16 из последних 19 поединков на групповой стадии. Кроме того, "Барселона" забивала в 46 из 47 матчей в группе.

Матч "Олимпиакос" - "Барселона" состоится сегодня, 31 октября и начнется в 22:45 мск.

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