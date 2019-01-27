"Барселона" победила "Жирону" и одержала восьмую победу подряд в Примере

Теги барселонажирона

"Барселона" победила "Жирону" и одержала восьмую победу подряд в Примере

В 21-м туре чемпионата Испании "Барселона" на выезде победила "Жирону" со счетом 2:0. Победу каталонцам принесли голы Нелсона Семеду и Лионеля Месси. Стоит отметить, что "Жирона" почти весь второй тайм отыграла в меньшинстве из-за удаления Бернардо Эспиносы.

"Барселона" одержала восьмую победу подряд в Примере и продолжает лидировать в турнирной таблице испанского чемпионата. "Жирона" осталась на 13-й позиции.

"Жирона" – "Барселона" - 0:2 (0:1)
Голы: Нелсон Семеду, 9 - 0:1, Месси, 68 - 0:2

"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле (Вермален, 77), Ракитич, Бускетс (Серджи Роберто, 82), Видаль (Артур, 58), Коутиньо, Месси, Суарес.

Не пропустите: Семеду забил свой первый гол за "Барселону" (видео). | http://soccernews.ru

 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" повторила собственный рекорд Примеры

"Барселона" повторила собственный рекорд Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Севилья Севилья 21 36
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 20 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Леванте Леванте 21 26
12 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
13 Жирона Жирона 21 24
14 Эспаньол Эспаньол 20 24
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
16 Леганес Леганес 21 23
17 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов