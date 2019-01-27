"Барселона" победила "Жирону" и одержала восьмую победу подряд в Примере

В 21-м туре чемпионата Испании "Барселона" на выезде победила "Жирону" со счетом 2:0. Победу каталонцам принесли голы Нелсона Семеду и Лионеля Месси. Стоит отметить, что "Жирона" почти весь второй тайм отыграла в меньшинстве из-за удаления Бернардо Эспиносы.

"Барселона" одержала восьмую победу подряд в Примере и продолжает лидировать в турнирной таблице испанского чемпионата. "Жирона" осталась на 13-й позиции.

"Жирона" – "Барселона" - 0:2 (0:1)

Голы: Нелсон Семеду, 9 - 0:1, Месси, 68 - 0:2

"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле (Вермален, 77), Ракитич, Бускетс (Серджи Роберто, 82), Видаль (Артур, 58), Коутиньо, Месси, Суарес.

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