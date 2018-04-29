"Барселона" побеждает в Ла-Корунье и досрочно становится чемпионом Испании

Заключительный матч 35-го тура испанской Ла Лиги проходил на "Риасоре" в Ла-Корунье. Вылетающий в Сегунду "Депортиво" принимал без пяти минут чемпиона – каталонскую "Барселону". В этой встрече все было просто на первый взгляд: победа галисийцев позволяла им продолжить борьбу за сохранение путевки в Примере, успех "сине-гранатовых" закрывал вопрос о победителе нынешнего сезона.

Поединок начался в неспешном темпе, а "Барселона" открыла счет едва ли не в первой же своей атаке. Месси отдал на Дембеле под удар, Усман завозился с мячом и лишь успел отпасовать на Коутиньо, а Филиппе в касание с правой метров с 13 пробил аккурат под левую "девятку" – 0:1.

Хозяева играли робко, но на 17-й минуте одна из немногочисленных атак галисийцев завершилась взятием ворот. После навеса с углового тер Штеген отвел угрозу, но через секунды мяч попал к Пересу, который и отправил сферу в ворота. Арбитр сначала засчитал гол, но после подсказки ассистента отменил свое решение, возвестив об офсайде.

Впрочем, эпизод никоим образом не повлиял на ход матча. Гости и дальше чаще владели мячом, и вскоре закономерно удвоили результат. Но сперва Месси не реализовал перспективный штрафной, который сам же и заработал. Целил Лионель в девятку, но Мартинес вытащил этот мяч.

Исправился аргентинец ближе к перерыву. Суарес получил пас от Коутиньо на правом углу штрафной, подождал уругваец Месси и сделал заброс с носка на левый угол вратарской. Там не уследили защитники за Лионелем и аргентинец с левой сходу просто прошил Рубена в ближний нижний – 0:2.

Однако игроки "Депортиво" не пожелали уходить на перерыв с "нулем". Через считанные минуты галисийцы отыграли один мяч, сохранив интригу на второй тайм. Борха с левого угла штрафной прострелил вдоль лицевой, а Перес в касание пробил по воротам, поймав тер Штегена на противоходе – 1:2.

Вторая половина матча началась с промаха Месси. Дембеле прошел с мячом, сыграл направо, откуда Коутиньо отдал передачу в касание на правый угол вратарской на Лионеля. Аргентинец проталкивал сферу мимо Рубена, но тот "закрыл домик" и снаряд отбил.

Хозяева также обозначили желание забить несколькими хорошими выпадами, но их гол в середине тайма стал в определенной степени неожиданностью. Борха на грани офсайда убежал по правому краю, вошел в штрафную и прострелил налево. Оттуда Борхес сам бить не стал, а выложил мяч в центр на Чолака, который спокойно расстрелял тер Штегена – 2:2.

Рано успокоилась "Барса" и Вальверде тут же задумался о заменах. Кроме прочих игроков пошел разминаться и Иньеста, что стадион встретил с одобрением. Галисийцы тем временем прикладывали максимум усилий, чтобы забить третий. И в одном из эпизодов даже организовали "пожар" в штрафной каталонцев, но протолкнуть мяч в ворота не удалось.

И только по ходу заключительной десятиминутки встречи наступила развязка. Сначала железный шанс забить упустил Луис Суарес, угодив с острого угла в штангу. Затем уругваец поучаствовал в многоходовой атаке, которую завершил голом от штанги Месси. А на 85-й минуте Луис Суарес отметился еще одним голевым пасом, после которого аргентинец убежал на свидание с голкипером "Депортиво" и пробил в ближний – 2:4.

Уже в самом конце матча на поле появился Андрес Иньеста, которого "Риасор" встречал стоя. Финальный свисток заставил одних плакать, а других радоваться. Галисийцы точно покидают Примеру, ну а "Баоселона" – чемпион Испании.

"Депортиво" – "Барселона" – 2:4

Голы: Коутиньо, 7 – 0:1. Месси, 38 – 0:2. Перес, 40 – 1:2. Чолак, 64 – 2:2. Месси, 82 – 2:3. Месси, 85 – 2:4.

"Депортиво": Мартинес, Хуанфран Морено, Шер, Альбентоса, Луизинью, Гильерме (Мунтари, 83), Борхес (Картабия, 86), Чолак, Борха (Андоне, 86), Лукас, Крон-Дели.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Ракитич (Иньеста, 87), Коутиньо (Паулиньо, 74), Дембеле (Д.Суарес, 68), Л.Суарес, Месси.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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