"Барселона" побила еще один испанский рекорд

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде сыграла вничью с "Сельтой" (3:3).

Таким образом беспроигрышная серия каталонского клуба с начала сезона достигла 33 матчей и это новый испанский рекорд.

Прежнее достижение принадлежало "Реалу Сосьедад", который не проигрывал 32 матча подряд в сезоне 1979/80.

С учетом прошлого сезона серия без поражений у каталонцев достигла 40 матчей.

В последний раз "Барселона" проигрывала в Ла Лиге 8 апреля 2017 года в матче с "Малагой" (0:2).

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