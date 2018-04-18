"Барселона" побила еще один испанский рекорд

Теги барселона

"Барселона" побила еще один испанский рекорд

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде сыграла вничью с "Сельтой" (3:3).

Таким образом беспроигрышная серия каталонского клуба с начала сезона достигла 33 матчей и это новый испанский рекорд.

Прежнее достижение принадлежало "Реалу Сосьедад", который не проигрывал 32 матча подряд в сезоне 1979/80.

С учетом прошлого сезона серия без поражений у каталонцев достигла 40 матчей.

В последний раз "Барселона" проигрывала в Ла Лиге 8 апреля 2017 года в матче с "Малагой" (0:2).

Не пропустите: Удаление, гол рукой и каталонские провалы в защите: "Барселона" вновь поделила очки с "Сельтой". | http://soccernews.ru

комментарии
Рони

Какое 3:3, счет 2:2 был

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 32 82
2 Атлетико Мадрид 32 71
3 Валенсия 32 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 32 48
7 Севилья 32 47
8 Жирона 32 44
9 Сельта Виго 32 43
10 Реал Сосьедад 32 40
11 Эйбар 32 40
12 Леганес 32 39
13 Хетафе 31 39
14 Атлетик Бильбао 32 39
15 Алавес 32 38
16 Эспаньол 31 36
17 Леванте 32 31
18 Депортиво Ла-Корунья 32 26
19 Лас Пальмас 32 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов