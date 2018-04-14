"Барселона" побила исторический рекорд чемпионата Испании

Теги барселонаваленсияреал сосьедад

"Барселона" побила исторический рекорд чемпионата Испании

В рамках 32-го тура Примеры "Барселона" на своём поле победила "Валенсию" со счётом 2:1.

Таким образом, беспроигрышная серия "сине-гранатовых" в чемпионате Испании достигла 39 матчей. Это новый рекорд турнира.

"Барселона" побила рекорд "Реал Сосьедада", который в 1979-1980 годах провёл в чемпионате 38 игр подряд без поражений. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 32 82
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 32 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 32 48
7 Севилья 32 47
8 Жирона 32 44
9 Сельта Виго 32 43
10 Реал Сосьедад 32 40
11 Эйбар 31 40
12 Леганес 32 39
13 Хетафе 31 39
14 Атлетик Бильбао 32 39
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
18 Депортиво Ла-Корунья 32 26
19 Лас Пальмас 32 21
20 Малага 31 17
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