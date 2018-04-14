"Барселона" побила исторический рекорд чемпионата Испании

В рамках 32-го тура Примеры "Барселона" на своём поле победила "Валенсию" со счётом 2:1.

Таким образом, беспроигрышная серия "сине-гранатовых" в чемпионате Испании достигла 39 матчей. Это новый рекорд турнира.

"Барселона" побила рекорд "Реал Сосьедада", который в 1979-1980 годах провёл в чемпионате 38 игр подряд без поражений. | http://soccernews.ru