"Барселона" побила рекорд "Интера" в Лиге Чемпионов

В первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов "Барселона" разгромила "Рому" со счётом 4:1.

В этом поединке игроки римской команды дважды забивали в собственные ворота.

Таким образом, соперники "сине-гранатовых" уже пять раз отличались автоголами в текущем розыгрыше ЛЧ.

Как сообщает Opta, это новый рекорд турнира. Предыдущим рекордсменом был миланский "Интер" - 4 автогола соперников в сезоне 2002/03. | http://soccernews.ru