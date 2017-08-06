"Барселона" поборется с "Арсеналом" за хавбека "Ниццы" Сери

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"Барселона" поборется с "Арсеналом" за хавбека "Ниццы" Сери

Хавбек "Ниццы" Жан-Мишель Сери может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Transfernewscentral.

По информации ресурса, каталонцы уверены, что приход Сери укрепит среднюю линию команды. Сообщается, что игрок дал согласие на переход в "Барселону".

Ранее главным претендентом на Сери считался "Арсенал".

В прошлом сезоне Сери провел 39 матчей, забил 7 голов и отдал 10 ассистов.

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