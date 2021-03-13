"Барселона" поборется с четырьмя клубами за 17-летнего таланта из Австрии
Полузащитник венского "Рапида" Юсуф Демир привлёк внимание европейских топ-клубов.
По информации ESPN, главным претендентом на 17-летнего футболиста считается "Барселона", потому что он является давним поклонником Лионеля Месси.
Также в подписании австрийского таланта заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Бавария" и дортмундская "Боруссия".
Демир - воспитанник "Рапида", за основную команду сыграл 29 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЛАСК Линц
|22
|54
|2
|Зальцбург
|22
|48
|3
|Рапид Вена
|22
|40
|4
|Wolfsberger AC
|22
|38
|5
|Штурм Грац
|22
|32
|6
|Хартберг
|22
|29
|7
|Аустрия Вена
|22
|25
|8
|Райндорф Альтах
|22
|24
|9
|Адмира
|22
|19
|10
|Ваттенс
|22
|19
|11
|Маттерсбург
|22
|18
|12
|Ст. Пелтен
|22
|17