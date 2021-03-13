"Барселона" поборется с четырьмя клубами за 17-летнего таланта из Австрии

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"Барселона" поборется с четырьмя клубами за 17-летнего таланта из Австрии

Полузащитник венского "Рапида" Юсуф Демир привлёк внимание европейских топ-клубов.

По информации ESPN, главным претендентом на 17-летнего футболиста считается "Барселона", потому что он является давним поклонником Лионеля Месси.

Также в подписании австрийского таланта заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

Демир - воспитанник "Рапида", за основную команду сыграл 29 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" следит за прогрессом вингера "Севильи". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Вот вернулся Лапорта и началось ... Снова на те же грабли ... Лео требует нового пополиза!Старые уже не особо проявляют рвение и интерес! ... Мда ... Visca El Barca! ... Хе-хе ...

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