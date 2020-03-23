"Барселона" поборется с "Манчестер Сити" и "Ювентусом" за таланта из ПСЖ

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"Барселона" поборется с "Манчестер Сити" и "Ювентусом" за таланта из ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Эдуард Мишу привлёк внимание сильнейших клубов Европы.

По информации Calciomercato, за 17-летним французом охотятся "Барселона", "Манчестер Сити" и "Ювентус". Также перспективный хавбек интересен "Валенсии".

Стоит отметить, что на родине Мишу называют "новым Марко Верратти".

Многообещающий игрок пока не дебютировал за основную команду ПСЖ. Его контракт с клубом истекает в 2021 году.

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