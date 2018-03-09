"Барселона" поборется за молодого турецкого вратаря

Вратарь "Алтынорду" Берке Озер попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает Foot Mercato, в ближайшее время каталонцы собираются пригласить 17-летнего голкипера на просмотр.

Отметим, что игроком также интересуются "Боруссия" Д, ПСВ, "Челси" и "Ювентус".

В текущем сезоне Озер провел 6 матчей, из которых в одном отстоял на ноль.

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