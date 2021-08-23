"Барселона" почти договорилась с двумя капитанами о снижении зарплаты

Фото: инстаграм Бускетса/Автор неизвестен

"Барселона" близка к достижению соглашения о понижении заработной платы с двумя капитанами клуба: Серхио Бускетсом и Серджи Роберто.

Как сообщает Sport, сейчас футболисты дорабатывают последние детали своего соглашения о понижении зарплаты.

Также COPE отмечает, что завтра в 12:30 состоится встреча Матеу Алемани с представителями Бускетса и Роберто, на которой будет обсуждаться вопрос их контрактов.

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