"Барселона" почти договорилась с двумя капитанами о снижении зарплаты

Теги барселонасерхио бускетссерхи роберто

"Барселона" почти договорилась с двумя капитанами о снижении зарплатыФото: инстаграм Бускетса/Автор неизвестен

"Барселона" близка к достижению соглашения о понижении заработной платы с двумя капитанами клуба: Серхио Бускетсом и Серджи Роберто.

Как сообщает Sport, сейчас футболисты дорабатывают последние детали своего соглашения о понижении зарплаты. 

Также COPE отмечает, что завтра в 12:30 состоится встреча Матеу Алемани с представителями Бускетса и Роберто, на которой будет обсуждаться вопрос их контрактов.

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