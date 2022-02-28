"Барселона" почти договорилась с одним из лидеров "Милана"

Фото: инстаграм Франка Кессье/Автор неизвестен

Ивуарийский полузащитник "Милана" Франк Кессье летом, скорее всего, перейдет в "Барселону", сообщает Sport.es.

По сведениям источника, каталонский клуб практически договорился с футболистом по условиям личного контракта. Кессье достанется каталонцам бесплатно, так как летом у него завершается срок соглашения с "Миланом".

В нынешнем сезоне 25-летний Кессье провел за "Милан" 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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