"Барселона" почти договорилась с тер Штегеном о продлении контракта

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"Барселона" почти договорилась с тер Штегеном о продлении контракта

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген близок к заключению нового контракта со своим клубом.

По информации Sport.es, в последнее время стороны добились существенного прогресса в переговорах.

Ожидается, что немецкий голкипер продлит соглашение с "сине-гранатовыми" до 2025 года. Действующий договор истекает в 2022 году.

28-летний тер Штеген перешёл в "Барсу" в 2014 году и с тех пор пропустил 206 голов в 224 матчах.

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