"Барселона" почти договорилась с тер Штегеном о продлении контракта
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген близок к заключению нового контракта со своим клубом.
По информации Sport.es, в последнее время стороны добились существенного прогресса в переговорах.
Ожидается, что немецкий голкипер продлит соглашение с "сине-гранатовыми" до 2025 года. Действующий договор истекает в 2022 году.
28-летний тер Штеген перешёл в "Барсу" в 2014 году и с тех пор пропустил 206 голов в 224 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
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|20
|14