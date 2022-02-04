"Барселона" почти договорилась со Spotify о спонсорском соглашении

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"Барселона" почти договорилась со Spotify о спонсорском соглашении

У "Барселоны" скоро появится новый спонсор на игровой форме.

Как сообщает журналист Анаис Марти, соглашение между "Барсой" и стриминговой музыкальной платформой Spotify почти готово.

По информации источника, официально об этом может быть объявлено на следующей неделе. Spotify будет платить около 60 миллионов евро в год, а само соглашение может быть заключено на 4+1 года.

Отмечается, что помимо того, что Spotify будут титульным спонсором, они также ведут переговоры о правах на использование названия "Камп Ноу" в своих целях.

Это соглашение, если оно будет оформлено, будет заключено позже, поскольку детали всё ещё обсуждаются.

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