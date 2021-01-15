"Барселона" почти согласовала первый зимний трансфер
"Барселона" всё-таки усилит состав во время зимнего трансферного окна, сообщает Sport.es.
По информации источника, "сине-гранатовые" близки к договорённости о переходе центрального защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсии.
Ожидается, что испанский футболист до конца января заключит с "Барсой" пятилетний контракт.
Сумма сделки пока неизвестна, но она вряд ли будет большой, поскольку через полгода Гарсия стал бы свободным агентом.
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|27
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|3
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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|27
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