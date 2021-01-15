"Барселона" почти согласовала первый зимний трансфер

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"Барселона" почти согласовала первый зимний трансфер

"Барселона" всё-таки усилит состав во время зимнего трансферного окна, сообщает Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" близки к договорённости о переходе центрального защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсии.

Ожидается, что испанский футболист до конца января заключит с "Барсой" пятилетний контракт.

Сумма сделки пока неизвестна, но она вряд ли будет большой, поскольку через полгода Гарсия стал бы свободным агентом.

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