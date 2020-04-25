"Барселона" почтила память Вилановы в шестую годовщину его смерти

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"Барселона" почтила память Вилановы в шестую годовщину его смерти

"Барселона" в твиттере почтила память бывшего наставника команды Тито Вилановы.

Тренер умер 25 апреля 2014 года в возрасте 45 лет из-за онкологического заболевания.

"Шесть лет без Тито Вилановы. Вечная память", - говорится в публикации "сине-гранатовых".

Виланова возглавлял "Барсу" в сезоне 2012/13. Всего в клубе он проработал с 2007 по 2013 год.

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