"Барселона" подаст в суд на бывшего вице-президент клуба Эмили Русо из-за обвинений в коррупции

2 Теги барселона

"Барселона" подаст в суд на бывшего вице-президент клуба Эмили Русо из-за обвинений в коррупции

"Барселона" намерена подать в суд на бывшего вице-президента клуба Эмили Русо, который обвиняет команду в коррупции, передает Football Espana.

По данным издания, каталонцы хотят отстоять честь клуба и его сотрудников.

Русо - один из шести руководителей "Барселоны", которые были уволены 9 апреля. После отставки экс-президент заявил, что выполнял финансовые махинации и сообщил, что некоторые сотрудники воровали средства из клубной казны.

"Сине-гранатовые" выпустили ответное заявление, в котором сообщает, что все обвинения Русо - ложь.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

При правлении ставленника Лео ничего другого не произойдёт.Для плавного восстановления баланса в команде необходимо принять кардинальные меры:1.Расстрелять Бартомеу.2.Вывезти в лес "величайшего инопланетянина" и серьёзно объяснить ,что в Барсе ему не рады.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ну,ты прямо конспиролог))

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