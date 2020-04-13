"Барселона" подаст в суд на бывшего вице-президент клуба Эмили Русо из-за обвинений в коррупции

"Барселона" намерена подать в суд на бывшего вице-президента клуба Эмили Русо, который обвиняет команду в коррупции, передает Football Espana.



По данным издания, каталонцы хотят отстоять честь клуба и его сотрудников.

Русо - один из шести руководителей "Барселоны", которые были уволены 9 апреля. После отставки экс-президент заявил, что выполнял финансовые махинации и сообщил, что некоторые сотрудники воровали средства из клубной казны.



"Сине-гранатовые" выпустили ответное заявление, в котором сообщает, что все обвинения Русо - ложь.

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