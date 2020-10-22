"Барселона" подаст в суд на журналиста, допустившего оскорбительный комментарий по отношению к Фати

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"Барселона" подаст в суд на журналиста, допустившего оскорбительный комментарий по отношению к Фати

"Барселона" решила подать в суд на журналиста, которой дал расистский комментарий по отношению к форварду каталонцев Ансу Фати. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В обзоре матча 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Барселона" - "Ференцварош" (6:1) журналист написал о скорости игрока, сравнив его с убегающим от полиции черным уличным торговцем.

Статью увидел форвард "сине-гранатовых" Антуан Гризман и в твиттере написал: "Ансу - невероятный парень, заслуживающий уважения, как  и любой человек. Нет расизму и грубости".

Журналист заявил, что не хотел никого оскорблять и извинился перед Фати.

Напомним, в матче ЛЧ 17-летний игрок забил один из голов.

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