"Барселона" подаст жалобу на действия Ла Лиги

Каталонская "Барселона" подаст жалобу в Федерацию футбола Испании на решение руководства Ла Лиги о невозможности переноса вчерашнего матча "сине-гранатовых" против "Лас-Пальмаса".

Как информирует sport.es, об этом сообщил лично президент клуба Жозеп Мария Бартомеу. Так, он отметил, что "Барсе" пришлось играть матч 7-го тура национального чемпионата при пустых трибунах исключительно по вине Ла Лиги, которая отказала каталонскому гранду в переносе поединка на более позднюю дату в связи со сложившейся ситуацией в регионе.

Напомним, "Барселона" потеряла Иньесту. | soccernews.ru