"Барселона" поддержала акцию о защите прав ЛГБТ

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"Барселона" поддержала акцию о защите прав ЛГБТФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Каталонская "Барселона" и футболисты клуба поддержали акцию о защите прав ЛГБТ.

Каталонцы в своих социальных сетях выложили фото эмблемы клуба на радужном фоне с подписью "Гордость и уважение".

Скорее всего, данная акция "блауграны" посвящена новости о запрете от УЕФА на подсветку немецкой "Альянц Арены" в цвета ЛГБТ-флага во время игры между сборными Германии и Венгрии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. 

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Как тут раньше было весело!Были бы сейчас здесь Карыч,Димон и позор сайта.Знатно бы повеселились!Пробило на слезу, вспоминая давние времена (хотя это было всего лишь полтора года назад) ... Если по теме ,то мы давно это знали))Барса наконец-то совершила каминг-аут.Время такое,можно и не скрывать.Да и в общем-то , Хрыстя никогда и не скрывал этого... Смело ставь радугу на аватарку!Oh wait a minute, he did just do that?

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