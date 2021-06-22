"Барселона" поддержала акцию о защите прав ЛГБТ

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Каталонская "Барселона" и футболисты клуба поддержали акцию о защите прав ЛГБТ.

Каталонцы в своих социальных сетях выложили фото эмблемы клуба на радужном фоне с подписью "Гордость и уважение".

Скорее всего, данная акция "блауграны" посвящена новости о запрете от УЕФА на подсветку немецкой "Альянц Арены" в цвета ЛГБТ-флага во время игры между сборными Германии и Венгрии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

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