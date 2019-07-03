"Барселона" поддержала Месси после вылета из Кубка Америки

"Барселона" в соцсетях выразила поддержку своему капитану Лионелю Месси.

"Лео Месси, оставайся сильным", - говорится в публикации каталонского клуба в твиттере.

В ночь на среду сборная Аргентины с 32-летним форвардом в составе уступила Бразилии и вылетела из Кубка Америки-2019.

Месси провёл на турнире 5 матчей и забил 1 гол, реализовав пенальти в поединке с Парагваем.

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