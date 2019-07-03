"Барселона" поддержала Месси после вылета из Кубка Америки
"Барселона" в соцсетях выразила поддержку своему капитану Лионелю Месси.
"Лео Месси, оставайся сильным", - говорится в публикации каталонского клуба в твиттере.
В ночь на среду сборная Аргентины с 32-летним форвардом в составе уступила Бразилии и вылетела из Кубка Америки-2019.
Месси провёл на турнире 5 матчей и забил 1 гол, реализовав пенальти в поединке с Парагваем.
Не пропустите: Месси недоволен судейством в матче с Бразилией. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Рианчо прокомментировал уход Зе Луиша из "Спартака"
-
СМИ узнали имя возможного преемника Лэмпарда в "Дерби Каунти"
-
"Барселона" поддержала Месси после вылета из Кубка Америки
-
Новичок ЦСКА Шарлия назвал эталонных центральных защитников современности
-
Мбаппе намекнул, что останется в ПСЖ
-
Мексика вышла в финал Золотого Кубка КОНКАКАФ благодаря голу с пенальти
-
Бразилия выбила Аргентину из Кубка Америки в пятый раз подряд
-
Месси недоволен судейством в матче с Бразилией
-
1
Бразилия победила Аргентину и стала первым финалистом Кубка Америки-2019
-
Главные новости дня: 2 июля
-
Кокорин покинул СИЗО для прохождения медицинских процедур
-
Рабьо прокомментировал свой переход в "Ювентус"
-
1
Кроос пожаловался на критику
-
"Барселона" установила ценник на Умтити
-
Видич может начать тренерскую карьеру в "Манчестер Юнайтед"
-
Модрич отказал "Милану"
-
Определены пары 1/8 финала Кубка Африки
-
Кубок Африки: Гана и Мали победили, Камерун и Тунис завершили свои матчи вничью
-
Защитнику сборной Колумбии угрожают смертью
-
Шарлия дал обещание фанатам ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32