"Барселона" поддержала Месси, занявшего третье место в голосовании за лучшего футболиста мира 2020 года

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"Барселона" поддержала Месси, занявшего третье место в голосовании за лучшего футболиста мира 2020 года

Пресс-служба "Барселоны" отреагировала на итоги голосования за лучшего футболиста мира 2020 года по версии ФИФА.

Напомним, что первое место занял форвард "Баварии" Роберт Левандовски, второе - нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, а капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси стал только третьим.

"Для нас ты всегда будешь лучшим", - говорится в публикации "Барсы" в твиттере, которая сопровождается эмодзи с изображением козла (акроним GOAT [Greatest of all time] переводится как "величайший во все времена").

Не пропустите: Роналду и Месси 14 лет подряд включаются в состав символической сборной года. | http://soccernews.ru
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