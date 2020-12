"Барселона" поддержала Месси, занявшего третье место в голосовании за лучшего футболиста мира 2020 года

Пресс-служба "Барселоны" отреагировала на итоги голосования за лучшего футболиста мира 2020 года по версии ФИФА.

Напомним, что первое место занял форвард "Баварии" Роберт Левандовски, второе - нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, а капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси стал только третьим.

"Для нас ты всегда будешь лучшим", - говорится в публикации "Барсы" в твиттере, которая сопровождается эмодзи с изображением козла (акроним GOAT [Greatest of all time] переводится как "величайший во все времена").

For us, you'll ALWAYS be the best. pic.twitter.com/NQyxRxPviM