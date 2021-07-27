"Барселона" поддержала Мориба, которого оскорбили в соцсетях

Фото: инстаграм Мориба/Автор неизвестен

Пресс-служба "Барселоны" выразила поддержку полузащитнику Илайшу Мориба, который подвергся оскорблениям в социальных сетях.

"Мы любим футбол и боремся с расизмом", - говорится в официальном твиттере каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что "Барселона" не может договориться с Мориба о продлении контракта из-за разногласия в вопросе заработной платы.

В прошлом сезоне 18-летний Мориба провел за "Барселону" 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Барселона" поставила ультиматум Дембеле. | http://soccernews.ru