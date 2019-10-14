"Барселона" поддержала каталонских политзаключённых, "Эспаньол" также выступил с заявлением

"Барселона" опубликовала официальное заявление касательно осуждения 9 каталонских политиков по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Верховный суд Испании признал чиновников виновными и приговорил их к тюремному заключению на срок от 9 до 13 лет.

"Футбольный клуб "Барселона" как одно из ведущих сообществ Каталонии в соответствии со своей историей, в целях защиты права свободы самовыражения и самоопределения после сегодняшнего обвинительного приговора хочет заявить следующее. Так же, как превентивное заключение не помогло разрешить конфликт, так не помогут и тюремные сроки, потому что тюрьма - это не решение.

Разрешение конфликта в Каталонии должно быть достигнуто исключительно с помощью политического диалога. По этой причине клуб сильнее чем когда-либо просит всех политических лидеров вступить в диалог и переговоры, чтобы уладить этот конфликт, что также должно позволить отпустить осужденных политических и гражданских лидеров. "Барселона" также выражает полную поддержку и солидарность с семьями тех, кого лишили свободы", - говорится в заявлении "блауграны".

Другой каталонский клуб "Эспаньол" решил остаться в стороне от происходящего.

"Клуб является исключительно спортивной организацией и не представляет чувства и личные позиции своих партнёров. Мы выражаем уважение решениям суда и в то же время сожалеем о страданиях, которые определённые процессуальные ситуации могут доставить некоторым людям и их семьям. Мы призываем всех представителей гражданских властей предпринять политические и демократические меры для разрешения этого социального кризиса. Необходим диалог в рамках закона и с максимальным уважением к нему", - гласит заявление "попугаев".

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