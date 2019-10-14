"Барселона" поддержала каталонских политзаключённых, "Эспаньол" также выступил с заявлением
"Барселона" опубликовала официальное заявление касательно осуждения 9 каталонских политиков по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
Верховный суд Испании признал чиновников виновными и приговорил их к тюремному заключению на срок от 9 до 13 лет.
"Футбольный клуб "Барселона" как одно из ведущих сообществ Каталонии в соответствии со своей историей, в целях защиты права свободы самовыражения и самоопределения после сегодняшнего обвинительного приговора хочет заявить следующее. Так же, как превентивное заключение не помогло разрешить конфликт, так не помогут и тюремные сроки, потому что тюрьма - это не решение.
Разрешение конфликта в Каталонии должно быть достигнуто исключительно с помощью политического диалога. По этой причине клуб сильнее чем когда-либо просит всех политических лидеров вступить в диалог и переговоры, чтобы уладить этот конфликт, что также должно позволить отпустить осужденных политических и гражданских лидеров. "Барселона" также выражает полную поддержку и солидарность с семьями тех, кого лишили свободы", - говорится в заявлении "блауграны".
Другой каталонский клуб "Эспаньол" решил остаться в стороне от происходящего.
"Клуб является исключительно спортивной организацией и не представляет чувства и личные позиции своих партнёров. Мы выражаем уважение решениям суда и в то же время сожалеем о страданиях, которые определённые процессуальные ситуации могут доставить некоторым людям и их семьям. Мы призываем всех представителей гражданских властей предпринять политические и демократические меры для разрешения этого социального кризиса. Необходим диалог в рамках закона и с максимальным уважением к нему", - гласит заявление "попугаев".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2